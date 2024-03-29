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29 марта 2024, 16:05 Читати українською

Укрпочта открыла предзаказ на новый выпуск марки «Города Героев. Черниговщина» (фото)

Укрпочта объявила выпуск посвященной Черниговщине марки из почтового блока «Города Героев». Об этом заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

Укрпочта объявила выпуск посвященной Черниговщине марки из почтового блока «Города Героев».
Фото: Укрпочта

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По его словам, согласно указу Президента, в Украине сегодня 10 городов-героев: Буча, Ирпень, Николаев, Ахтырка, Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсон и Чернигов.

«Мы уже выпустили марки в серии „Города Героев“, посвященные 6 из них, и сегодня объявляем о выпуске 7-й марки серии — Чернигов», — отметил Смилянский.

Почтовый блок чествует:⠀

  • село Ягодное, которое было оккупировано в марте 2022 г. В течение 27 дней 360 его жителей, среди них 69 детей, держали в непригодном для жизни тесном подвале.
  • село Семеновка, куда волонтеры эвакуировали людей из Чернигова переправой через Десну возле поселка Березна.
  • города Чернигов и Нежин, благодаря сопротивлению которых выстояли другие, и враждебные планы были сведены на нет.

Почтовый набор включает в себя: блок «Города Героев. Черниговщина», конверт «Первый день» и 4 карты.

Характеристики

  • Дизайн — Creative agency I AM IDEA.
  • Дата выпуска (год) — 2024.
  • Количество марок в блоке — 4.
  • Номинал каждой почтовой марки — M.
  • Тираж — 150 000 экземпляров.

Почтовый набор в обращение будет введен уже 3 апреля. Владельцы филабонементов в течение дня получат ссылку на свои электронные ящики.

Где предзаказать

Почтовый набор Города Героев. Черниговщина" можно заказать в интернет-магазине Укрпочты. Его стоимость составляет 175 грн.

Источник: Минфин
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