Укрпочта открыла предзаказ на новый выпуск марки «Города Героев. Черниговщина» (фото)

Укрпочта объявила выпуск посвященной Черниговщине марки из почтового блока «Города Героев». Об этом заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

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По его словам, согласно указу Президента, в Украине сегодня 10 городов-героев: Буча, Ирпень, Николаев, Ахтырка, Волноваха, Гостомель, Мариуполь, Харьков, Херсон и Чернигов.

«Мы уже выпустили марки в серии „Города Героев“, посвященные 6 из них, и сегодня объявляем о выпуске 7-й марки серии — Чернигов», — отметил Смилянский.

Почтовый блок чествует:⠀

село Ягодное, которое было оккупировано в марте 2022 г. В течение 27 дней 360 его жителей, среди них 69 детей, держали в непригодном для жизни тесном подвале.

село Семеновка, куда волонтеры эвакуировали людей из Чернигова переправой через Десну возле поселка Березна.

города Чернигов и Нежин, благодаря сопротивлению которых выстояли другие, и враждебные планы были сведены на нет.

Почтовый набор включает в себя: блок «Города Героев. Черниговщина», конверт «Первый день» и 4 карты.

Характеристики

Дизайн — Creative agency I AM IDEA.

Дата выпуска (год) — 2024.

Количество марок в блоке — 4.

Номинал каждой почтовой марки — M.

Тираж — 150 000 экземпляров.

Почтовый набор в обращение будет введен уже 3 апреля. Владельцы филабонементов в течение дня получат ссылку на свои электронные ящики.

Где предзаказать

Почтовый набор Города Героев. Черниговщина" можно заказать в интернет-магазине Укрпочты. Его стоимость составляет 175 грн.