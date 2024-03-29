Apple планирует выпустить новый iPad в мае. Линейка планшетов компании не обновлялась полтора года, пишет Bloomberg.

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Релиз будет сосредоточен на обновленных версиях iPad Pro и iPad Air, сообщили источники. Модели Pro получат новые более четкие OLED-дисплеи, тогда как iPad Air впервые получит вариант с 12,9-дюймовым экраном.

Этот шаг знаменует конец длиннейшего периода отсутствия новых моделей в истории iPad, который впервые были представлены Стивом Джобсом в 2010 году.

С момента последних обновлений прошло около 18 месяцев. Apple делает ставку, что новые модели с более быстрыми процессорами и обновленными аксессуарами могут способствовать возрождению категории планшетов.

Модели iPad Pro под кодовыми названиями J717, J718, J720 и J721 будут работать на новом чипе M3 и с обновленными версиями Magic Keyboard и Apple Pencil.

Apple планировала выпустить новые iPad до конца марта или начале апреля, но компания работает над завершением программного обеспечения для устройств. Экраны последних моделей также требуют сложных новых технологий производства, что привело к задержке.