У Google появилась функция отслеживания криптокошельков

Google начал отображать балансы криптовалютных адресов в сетях биткоина , Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon и Fantom. Об этом пишет ForkLog.

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«Баланс показывает только нативный токен для каждой сети. Временная метка последнего обновления показывает баланс на момент последней внешней транзакции. Данные обновляются с задержкой», — говорится в ссылке к основной информации.

В марте Google интегрировала функцию просмотра кошельков в домены Ethereum Name Service в результатах поиска. Информация о состоянии адресов догружается из Etherscan.