Топменеджер Binance подал в суд на правительство Нигерии, Bitwise подала заявку на спотовый Ethereum-ETF: что нового на рынке

Стоимость биткоинов в распоряжении BlackRock превысила $17 миллиардов

Объем приобретенных биткоинов у Shares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock после 11 недель торгов увеличился до 245 951 BTC ($17,47 млрд), Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) от Fidelity — 143 720 BTC ($1). Такие данные приводит BuyBitcoinWorldwide.

У GBTC, идущей на третьей позиции среди конкурентов, ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) показатель увеличился до 41 353 BTC ($2,94 млрд).

У биржевого фонда от Grayscale в распоряжении остаются 342 607 BTC ($24,34 млрд). На пике показатель составлял 619 тысяч BTC.

IBIT опередило MicroStrategy (214296 BTC) и правительство США (207189 BTC) в рейтинге крупнейших владельцев цифрового золота. На сегмент ETF в целом приходится уже 4,82% эмиссии первой криптовалюты.

Bitwise подала заявку на спотовый Ethereum-ETF

Компания Bitwise Asset Management подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на создание спотового Ethereum-ETF.

В форме S-1, представленной в SEC, сказано, что Bitwise Ethereum ETF — это биржевой продукт, выпускающий обыкновенные акции, его цель состоит в обеспечении доступа к Ethereum, находящемуся в собственности траста.

Согласно заявлению, акции фонда будут котироваться и торговаться на бирже NYSE Arca.

Задержанный топменеджер Binance подал в суд на правительство Нигерии — СМИ

Вице-президент по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тигран Гамбарян, который с 25 февраля находится под стражей в Нигерии, подал иск о нарушении его прав против власти страны. Об этом сообщают местные СМИ.

В частности, обвинения предъявлены советнику по национальной безопасности Нигерии Нуху Рибаду и Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).

Гамбарян утверждает, что его задержание и конфискация загранпаспорта противоречат местной Конституции, гарантирующей «личную свободу» и «передачу под суд в разумные сроки».

Он призвал суд обязать АНБ и EFCC освободить его из-под стражи, немедленно вернуть загранпаспорт и принести публичные извинения.

Гамбарян также потребовал выдать бессрочный судебный запрет на его дальнейшее задержание в связи с любым расследованием или требованиями, предъявляемыми к Binance.

Топменеджер сообщил, что вместе директором Binance в Западной и Восточной Африке Надимом Анджарваллой прибыл в Нигерию по приглашению властей для обсуждения деятельности биржи. Он не совершал никаких правонарушений и не получал уведомлений об этом в письменной форме.

«Единственная причина задержания состоит в том, что правительство запрашивает информацию у Binance и выдвигает требования к компании», — добавил он.

Ранее Анджарвалла, сумевший нелегально покинуть страну, подал аналогичный иск.

Правительство Нигерии обратилось за помощью в Интерпол для розыска и ареста Анджарваллы для суда, согласно местным СМИ.

Суд первой инстанции отложил рассмотрение дела по иску Гамбаряна до 8 апреля.

Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited и двух ее топменеджеров в уклонении от уплаты налогов. Сторона обвинения настаивает, что частные лица использовали биржу для отмывания около $21,6 млрд.

Протокол Prisma Finance пострадал от взлома на $8,1 млн

Протокол ликвидного стейкинга Prisma Finance пострадал от хакерской атаки на $8,1 млн.

Команда проекта заявила, что им известно о возможном эксплойте, а инженеры приостановят работу протокола и проведут расследование.

Кроме того, в Prisma Finance призвали всех пользователей отсоединить кошельки от платформы, поскольку существует риск потери средств. Также команда опубликовала сайт, где можно проверить свой адрес на уязвимость.

Специалисты компании Cyvers заявили, что протокол потерял около $9 млн, а злоумышленник финансировал взлом из-за криптовалютной биржи FixedFloat.