россия продолжила атаковать украинскую энергосистему. В некоторых регионах — аварийные отключения

Россия в очередной раз нанесла атаку на украинскую энергосистему, в результате чего в некоторых регионах применены аварийные отключения. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Повреждение энергетической инфраструктуры

По его словам, повреждение энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях.

«Украине нужно больше систем ПВО, чтобы обезопасить критическую инфраструктуру и защитить население. Это главный предмет разговора с нашими международными партнерами», — отметил премьер.

Аварийные отключения

В Укрэнерго заявили, что в настоящее время в Днепропетровской области применены аварийные отключения.

В Харьковской области введены графики почасовых отключений.

Атака рф

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук написал в Telegram, что россия ночью 29 марта выпустила по Украине почти сотню дронов-камикадзе и ракет разных типов.

Украинская ПВО уничтожила 84 вражеских цели, в том числе 56 беспилотников, 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, 5 управляемых авиационных ракет Х-59 и 4 крылатых ракеты «Искандер-К».