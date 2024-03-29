Россиян обложат налогами за все покупки в иностранных интернет-магазинах

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 марта 2024, 11:13 Читати українською

Россиян обложат налогами за все покупки в иностранных интернет-магазинах

В России отменят беспошлинный порог для покупок в иностранных интернет-магазинах. Теперь любые заказы будут облагаться ввозными сборами вне зависимости от их стоимости. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой знакомый с дискуссией по этому вопросу источник.

В России отменят беспошлинный порог для покупок в иностранных интернет-магазинах.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Эту информацию также подтвердил представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По его словам, беспошлинный порог будет упразднен после вступления в силу поправок в таможенное законодательство Евразийского экономического союза.

В частности, новая концепция, о которой страны объединения договорились в конце декабря прошлого года, предполагает введение понятия товаров электронной торговли и предусматривает требование уплачивать при их реализации физлицам обязательные сборы.

Изменения направлены на «выведение товаров, приобретенных с помощью электронных ресурсов, в отдельную категорию с особенностями их таможенного администрирования», пояснил представитель ЕЭК. Решение принято на наднациональном уровне, однако оно требует ратификации национальными парламентами, подчеркнул он.

Об отмене беспошлинного ввоза товаров для интернет-покупок 26 марта сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, беспошлинный ввоз сохранится только для посылок от одного физического лица другому физическому лицу.

Правительству необходимо ликвидировать все стоимостные пороги, позволяющие перевозить иностранные товары без уплаты таможенных пошлин, говорил 21 марта временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что ставка для товаров выше порога 200 евро может составить от 5 до 15%. Предполагалось, что максимальный размер пошлины может быть установлен для отдельных видов пищевой и сельхозпродукции, изделий легкой промышленности, драгоценных камней и металлов и изделий из них, некоторых видов стройматериалов, а также автотранспорта.

В свою очередь, минимальная ставка 5% может распространиться на ввоз животных и растений, фруктов и орехов, кофе, чая и какао, кормов для животных, химической, в том числе фармацевтической продукции, полиграфической продукции, текстиля, продукции черной и цветной металлургии, электроприборов и оптики. По остальным категориям товаров ставка на ввоз составит 10%.

На данный момент порог беспошлинного ввоза для всех иностранных товаров, приобретаемых физическими лицами, находящимися на территории ЕАЭС, составляет 1 000 евро. Все, что выше этого уровня или тяжелее веса в 31 кг, облагается ставкой 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.

При этом с 1 апреля порог снова вернется к уровню 200 евро, поскольку ЕЭК не продлила его повышенный уровень, введенный на фоне санкций за войну в Украине.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+69
Sarevok
Sarevok
29 марта 2024, 11:18
#
И нафига мне это знать?
+
+34
timion
timion
29 марта 2024, 11:45
#
Что б понимать как в расее все плохо — а у нас хорошо)
+
0
Mini Mi
Mini Mi
29 марта 2024, 13:30
#
Угу, вот только у нас уже давно 150 лимит, а там только планируется и 200.
+
+24
Exba
Exba
29 марта 2024, 11:45
#
У нас любят копировать подобный опыт, это скрытое предупреждение
+
+9
Андрій М***к
Андрій М***к
29 марта 2024, 12:24
#
Чекєамо на заяву від гетьманцева через 3…2…1…повторимо не бачений успіх пахомії
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает eldarien и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами