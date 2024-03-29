Россиян обложат налогами за все покупки в иностранных интернет-магазинах

В России отменят беспошлинный порог для покупок в иностранных интернет-магазинах. Теперь любые заказы будут облагаться ввозными сборами вне зависимости от их стоимости. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой знакомый с дискуссией по этому вопросу источник.

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Эту информацию также подтвердил представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По его словам, беспошлинный порог будет упразднен после вступления в силу поправок в таможенное законодательство Евразийского экономического союза.

В частности, новая концепция, о которой страны объединения договорились в конце декабря прошлого года, предполагает введение понятия товаров электронной торговли и предусматривает требование уплачивать при их реализации физлицам обязательные сборы.

Изменения направлены на «выведение товаров, приобретенных с помощью электронных ресурсов, в отдельную категорию с особенностями их таможенного администрирования», пояснил представитель ЕЭК. Решение принято на наднациональном уровне, однако оно требует ратификации национальными парламентами, подчеркнул он.

Об отмене беспошлинного ввоза товаров для интернет-покупок 26 марта сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, беспошлинный ввоз сохранится только для посылок от одного физического лица другому физическому лицу.

Правительству необходимо ликвидировать все стоимостные пороги, позволяющие перевозить иностранные товары без уплаты таможенных пошлин, говорил 21 марта временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что ставка для товаров выше порога 200 евро может составить от 5 до 15%. Предполагалось, что максимальный размер пошлины может быть установлен для отдельных видов пищевой и сельхозпродукции, изделий легкой промышленности, драгоценных камней и металлов и изделий из них, некоторых видов стройматериалов, а также автотранспорта.

В свою очередь, минимальная ставка 5% может распространиться на ввоз животных и растений, фруктов и орехов, кофе, чая и какао, кормов для животных, химической, в том числе фармацевтической продукции, полиграфической продукции, текстиля, продукции черной и цветной металлургии, электроприборов и оптики. По остальным категориям товаров ставка на ввоз составит 10%.

На данный момент порог беспошлинного ввоза для всех иностранных товаров, приобретаемых физическими лицами, находящимися на территории ЕАЭС, составляет 1 000 евро. Все, что выше этого уровня или тяжелее веса в 31 кг, облагается ставкой 15% от стоимости заказа, но не менее 2 евро за 1 кг.

При этом с 1 апреля порог снова вернется к уровню 200 евро, поскольку ЕЭК не продлила его повышенный уровень, введенный на фоне санкций за войну в Украине.