За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 820 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 440 790 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 марта: 820 российских оккупантов, 8 танков и 56 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 440790 (+820) человек,
- танков — 6922 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 13264 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 10991 (+28) ед,
- РСЗО — 1023 (+2) ед,
- средства ПВО — 735 (+6) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8656 (+56),
- крылатые ракеты — 2022 (+5),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14645 (+50) ед,
- специальная техника — 1807 (+7)
Источник: Минфин
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