Официальный курс: НБУ повышает гривну второй день подряд

Национальный банк Украины установил на 29 марта 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,2214 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 0,0059 грн.

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Валютный рынок

НБУ на 29 марта установил официальный курс евро на уровне 42,36 грн. Европейская валюта подешевела на 8 копеек.

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