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28 марта 2024, 19:06 Читати українською

НБУ обновил порядок выполнения межбанковских платежных операций через СЭП

Национальный банк обновил порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте через систему электронных платежей НБУ (СЭП). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк обновил порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте через систему электронных платежей НБУ (СЭП).
Фото: НБУ

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Так, внесены изменения в постановление правления НБУ от 3 марта 2023 г. № 16 «Об утверждении Инструкции об выполнении межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте».

В частности, Нацбанк отсрочил срок вступления в силу пункта 58 Инструкции № 16 об обязанности участника СЭП зачислить средства по платежной операции на счет получателя в течение часа с момента зачисления этих средств на технический счет этого участника СЭП в Центре обработки СЭП (ЦОСЭП) с 1 мая 2020 г. году на 1 января 2025 года.

«Такая отсрочка позволит участникам СЭП осуществить необходимые доработки их систем автоматизации и перестроить соответствующие бизнес-процессы для обеспечения выполнения указанного требования», — говорится в сообщении НБУ.

Кроме того, в изменениях в Инструкцию по выполнению межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте предусмотрено:

расширение перечня исключений из обязанности участника СЭП обеспечить зачисление средств по платежной операции на счет получателя в течение часа исключениями по:

  • предварительного зачисления средств за платежной операцией на отдельный счет, определенный нормативно-правовым актом Национального банка по мерам защиты и определению порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, с целью обеспечения выполнения участником СЭП функций агента валютного надзора за соответствием осуществляемых операций валютному законодательству Украины;
  • выполнение участником СЭП технологических работ для обслуживания системы автоматизации участника СЭП, в результате которых платежная операция не может быть завершена в установленный срок, при условии, что выполнение таких технологических работ осуществляется во времена наименьшей активности платежных операций клиентов и о них предварительно уведомлены ЦОСЭП и клиенты с указанием даты и времени их проведения и ожидаемой продолжительности исполнения.

установление обязанности для небанковского поставщика платежных услуг для включения информации о нем в справочник небанковских поставщиков платежных услуг обеспечить соответствующую адаптацию его программно-технических средств к технологии работы СЭП и получить:

  • от Национального банка подтверждение полного взаимодействия с банком/филиалом банка — участником СЭП, в котором/какой ему открыт расчетный счет на стенде СЭП;
  • от банка / филиала банка — участника СЭП, в котором/который ему открыт расчетный счет, подтверждение полного взаимодействия с указанным / указанным банком / филиалом банка — участником СЭП.

Указанные изменения утверждены постановлением правления НБУ от 27 марта 2024 г. № 36, которое вступает в силу с 29 марта 2024 года.

Источник: Минфин
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