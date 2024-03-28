К закрытию межбанка курс доллара снизился на 21 копейку в покупке и на 20 копеек в продаже. Евро подешевело на 24 копейки в покупке и на 21 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 28 марта: доллар и евро на межбанке резко ушли вниз
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Открытие 28 марта
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Закрытие 28 марта
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Изменения
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39,34/39,37
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39,13/39,17
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21/20
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42,50/42,51
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42,26/42,30
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24/21
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,05−39,50 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 43,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,35−39,45, евро — 42,80−42,95 грн.
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Источник: Минфин
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