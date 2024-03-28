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28 марта 2024, 18:52 Читати українською

Экономика США в четвертом квартале выросла на 3,4%

Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете Министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме — на 3,2%.

Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете Министерства торговли страны.

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Как изменилась экономика

Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.

Рост ВВП существенно замедлился по сравнению с третьим кварталом, когда он составил 4,9%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в октябре-декабре повысились на 3,3% (предварительно сообщалось о росте на 3%). Госрасходы выросли на 4,6% (4,2%).

Объем экспорта повысился на 5,1%, импорт — на 2,2%. Ранее было объявлено о повышении первого показателя на 6,4%, второго — на 2,7%.

Оценка роста капиталовложений в нежилищные активы повышена до 3,7% с 2,4%, в жилищный сектор — понижена до 2,8% с 2,9%. Инвестиции в интеллектуальную собственность увеличились на 4,3% (3,3%), в оборудование — снизились на 1,1% (-1,7%).

Индекс PCE Core (потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в четвертом квартале вырос на 2% относительно предыдущих трех месяцев (ранее сообщалось о его повышении на 2,1%).

По итогам всего 2023 года американская экономика увеличилась на 2,5% после подъема на 1,9% годом ранее. Прогноз Федеральной резервной системы составлял 2,6%.

Предварительные данные о динамике ВВП США за первый квартал 2024 года будут обнародованы 25 апреля.

Источник: Минфин
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