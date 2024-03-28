В НБУ рассказали о работе банков в регионах с наибольшими перебоями света

Национальный банк проанализировал ситуацию с функциональностью банковской системы в наиболее пострадавших четырех регионах и по стране после массовой атаки на объекты критической инфраструктуры 22 марта. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

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«Могу констатировать, что объединенная сеть банковских отделений Power Banking отработала в соответствии с протоколами», — заявил Пышный.

Он также добавил, что из-за возвращения экстренных отключений банки едва ли не в первый раз массово испытали работу отделений, которые еще в конце 2022 года были специально дополнительно оснащены для работы в условиях длительного отсутствия электричества или связи.

«Результат у нас более чем удовлетворительный. Сработали практически все банковские отделения, входящие в объединенную сеть Power Banking, а их в общей сложности более 2400 (фактически каждое второе банковское отделение в стране). Из них 602 — работали в Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, энергетическая инфраструктура которых больше всего пострадала от российских ударов», — рассказал Пышный.

Глава НБУ признал, что было несколько случаев технических сбоев. Однако банки оперативно заменили или отремонтировали технику и наладили свою работу. В настоящее время банки проводят дополнительную проверку техники и тренировки персонала.

«На практике подтверждено, что банковская система готова в сложных условиях и обеспечит предоставление финансовых услуг гражданам при любых условиях», — подытожил Пышный.

Карту отделений сети Power Banking можно посмотреть по этой ссылке.