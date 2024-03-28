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28 марта 2024, 15:58 Читати українською

Пятая часть мировых нефтеперерабатывающих заводов находится под угрозой закрытия

Более 20% мировых нефтеперерабатывающих заводов находятся под угрозой закрытия, поскольку рентабельность бензина слабеет, а давление на сокращение выбросов углерода растет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Более 20% мировых нефтеперерабатывающих заводов находятся под угрозой закрытия, поскольку рентабельность бензина слабеет, а давление на сокращение выбросов углерода растет.
Фото: pixabay.com

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Из 465 проанализированных нефтеперерабатывающих активов консалтинговая компания оценила около 21% глобальных нефтеперерабатывающих мощностей в 2023 году под определенным риском закрытия.

В Европе и Китае находится самое большое количество объектов высокого риска, что ставит под угрозу около 3,9 миллиона баррелей в день (б/д) нефтеперерабатывающих мощностей.

В Европе насчитывается 11 объектов, на которые приходится 45% всех заводов высокого риска, говорится в отчете.

Около 30 европейских нефтеперерабатывающих заводов прекратили работу с 2009 года, свидетельствуют данные промышленной организации Concawe. В настоящее время в эксплуатации остается почти 90.

Эта серия закрытия была вызвана конкуренцией со стороны новых заводов на Ближнем Востоке и Азии, а также влиянием пандемии COVID-19.

Ожидается, что рентабельность бензина снизится к концу этого десятилетия из-за снижения спроса и смягчения санкций против России. Также ожидается, что начнут действовать налоги на выбросы углерода.

«Эксплуатационные расходы могут возрасти настолько, что закрытие может быть единственным вариантом», — сказала Эмма Фокс, старший аналитик отдела нефти и химических веществ Wood Mackenzie.

Между тем гигантский нефтеперерабатывающий завод Dangote в Нигерии может положить конец многолетней торговле бензином из Европы в Африку на сумму $17 млрд в год. Это дополнительно давит на европейские нефтеперерабатывающие заводы, которые уже находятся под угрозой закрытия из-за усиления конкуренции.

Кроме того, 7 китайских объектов с высоким риском — это небольшие частные нефтеперерабатывающие заводы. Они подвергаются более строгим регулированиям правительства и конкурируют с большими интегрированными заводами, которые, как правило, являются государственными и более технологически сложными.

Источник: Минфин
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