Великобритания будет регулировать мемы о криптовалютах

Регулятор финансовых услуг Британии объявил об указаниях для компаний, оказывающих финансовые услуги, и влиятельных лиц в социальных сетях, создающих мемы о криптовалютах и других инвестициях, пытаясь преодолеть рост количества мошенничеств в этой сфере. Об этом сообщает CNBC.

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Управление по вопросам финансового поведения (FCA) заявило, что любой маркетинг финансовых продуктов, включая представленные в мемах, должен быть честным, понятным и не вводить в заблуждение.

Регулятор отметил, что лица, влияющие на финансовые социальные сети или «финфлюэнсеры», должны получить одобрение назначенного представителя FCA, прежде чем публиковать рекламу и мемы о финансовых продуктах и услугах.

«Продвижение — это не только ругательства, но и закон. Мы примем меры против тех, кто незаконно рекламирует финансовые продукты», — заявила во вторник Люси Каслдайн, директор по потребительским инвестициям FCA.

В FCA заявили, что в 2022 году регулятор удалил более 10 000 обманчивых объявлений о финансовых услугах.

Рекламные криптомемы

Британский регулятор также заявил, что использование мемов в рекламных акциях особенно распространено в индустрии криптовалют.

Криптомемы особенно распространены в Telegram, популярной платформе среди энтузиастов цифровых валют. Reddit — еще одно место, где широко обсуждают криптовалюту.

Пользователи чатов и форумов должны знать, что финансовые акции по этим каналам все еще подчиняются правилам FCA.

Рост финансовых мошенничеств

Этот шаг является частью попытки FCA подавить рост финансовых мошенничеств. Мошенничество резко возросло во время пандемии COVID-19, поскольку все больше потребителей обращалось к онлайн-платформам в своих банковских и инвестиционных потребностях.

В октябре 2023 года FCA потребовала, чтобы фирмы, желающие продвигать потребительские криптоинвестирования в Великобритании, были авторизованы или зарегистрированы в регуляторном органе, или чтобы их маркетинг был одобрен уполномоченной фирмой.