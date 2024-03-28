Великобритания будет регулировать мемы о криптовалютах

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 марта 2024, 17:15 Читати українською

Великобритания будет регулировать мемы о криптовалютах

Регулятор финансовых услуг Британии объявил об указаниях для компаний, оказывающих финансовые услуги, и влиятельных лиц в социальных сетях, создающих мемы о криптовалютах и других инвестициях, пытаясь преодолеть рост количества мошенничеств в этой сфере. Об этом сообщает CNBC.

Регулятор финансовых услуг Британии объявил об указаниях для компаний, оказывающих финансовые услуги, и влиятельных лиц в социальных сетях, создающих мемы о криптовалютах и других инвестициях, пытаясь преодолеть рост количества мошенничеств в этой сфере.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Управление по вопросам финансового поведения (FCA) заявило, что любой маркетинг финансовых продуктов, включая представленные в мемах, должен быть честным, понятным и не вводить в заблуждение.

Регулятор отметил, что лица, влияющие на финансовые социальные сети или «финфлюэнсеры», должны получить одобрение назначенного представителя FCA, прежде чем публиковать рекламу и мемы о финансовых продуктах и услугах.

«Продвижение — это не только ругательства, но и закон. Мы примем меры против тех, кто незаконно рекламирует финансовые продукты», — заявила во вторник Люси Каслдайн, директор по потребительским инвестициям FCA.

В FCA заявили, что в 2022 году регулятор удалил более 10 000 обманчивых объявлений о финансовых услугах.

Рекламные криптомемы

Британский регулятор также заявил, что использование мемов в рекламных акциях особенно распространено в индустрии криптовалют.

Криптомемы особенно распространены в Telegram, популярной платформе среди энтузиастов цифровых валют. Reddit — еще одно место, где широко обсуждают криптовалюту.

Пользователи чатов и форумов должны знать, что финансовые акции по этим каналам все еще подчиняются правилам FCA.

Рост финансовых мошенничеств

Этот шаг является частью попытки FCA подавить рост финансовых мошенничеств. Мошенничество резко возросло во время пандемии COVID-19, поскольку все больше потребителей обращалось к онлайн-платформам в своих банковских и инвестиционных потребностях.

В октябре 2023 года FCA потребовала, чтобы фирмы, желающие продвигать потребительские криптоинвестирования в Великобритании, были авторизованы или зарегистрированы в регуляторном органе, или чтобы их маркетинг был одобрен уполномоченной фирмой.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами