Украинская «Фармак» купила польскую фармкомпанию Symphar

Международный офис «Фармак» закрыл соглашение по приобретению польской Symphar, став 100% владельцем фармкомпании, говорится в пресс-релизе «Фармак», пишет Forbes.

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С этим приобретением «Фармак» увеличивает долю рынка и укрепляет позицию в сегментах диабетологии, нервной системы и женского здоровья в ЕС, отметила компания.

Приобретенный бизнес полностью отвечает требованиям законодательства и высоким этическим и корпоративным стандартам «Фармак». Закрытие произошло после выполнения условий соглашения и соответствующих регуляторных процедур, говорится в пресс-релизе.

Инвестиционно-банковская компания FinPoint выступила эксклюзивным финансовым советником «Фармак» по этому приобретению. Финансовым советником продавца была Swiss Merchant Corporation SA, швейцарская инвестиционно-консалтинговая компания.