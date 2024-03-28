Темпы роста квартальной прибыли BYD упали до двухлетнего минимума

Компания BYD заявила, что ее прибыль в IV квартале увеличилась на 18,6%. Это самый медленный прирост за 3 месяца с начала 2022-го. Просадка динамики обусловлена снижением продаж электрокаров на китайском рынке, вызванным жесткой войной цен. В минувшем квартале чистая прибыль BYD достигла ¥8,67 миллиарда, а выручка увеличилась на 15,1%, до ¥180,04 миллиарда. Годовая чистая прибыль фирмы увеличилась на 80,7%, до ¥30,04 миллиарда, отмечают аналитики LBLV .

Ранее BYD смогла за счет агрессивной скидочной кампании потеснить Tesla на рынке Поднебесной. В этом году фирма начала действовать в данной сфере еще более активно. В начале текущей недели она установила начальную стоимость обновленной версии Seal на 5,3% ниже, чем у ее предшественницы. Наибольшая скидка, которую BYD предложила с начала 2024-го, равна 21,6%. В минувшем году автопроизводитель понизил расценки 13 моделей, охвативших порядка 93% совокупных продаж КНР. Средний размер скидки был равен 17%.

В текущем году в войну расценок вступило несколько новых игроков. Среди них оказались Geely Auto, GAC Aion, Leapmotor и Xpeng. Пока скидочные программы этих фирм не способны сравниться с предложениями BYD.

Темпы роста продаж электромобилей в Китае в 2023 году существенно снизились

Эксперты отмечают, что последняя череда снижений цен неминуемо вызовет сокращение рентабельности. Эта тенденция может быть по большей части сглажена суровым контролем расходов BYD и повышающимся экспортом по более высоким расценкам. Аналитики ждут, что в этом году китайская компания экспортирует 300−400 тысяч машин. В прошлом году BYD продала за рубеж больше 240 тысяч машин (8% от общих продаж).

Реализация машин и связанных с ними товаров принесла компании 80% от ее операционной выручки. Валовая прибыль от этих операций за 2023-й составила 23,02% (на 2,63 п. п. выше, чем годом ранее). В течение 26 марта компания представила малолитражный электрический автомобиль Yuan Up (новейшее пополнение линейки Dynasty). Его начальная стоимость составляет ¥96,8 тысячи.

При разработке новой модели использовалась архитектура электрокаров e-Platform 3.0. У нее рамная конструкция, на которой установлены лопастные батареи. Это решение способно обеспечить запас хода, превышающий 1 тысячу километров, передают на lblv.com.

Продажи электрокаров в КНР в 2023-м увеличились на 20,8%. В 2022-м этот показатель поднялся на 74,2%. При этом увеличение продаж гибридных машин замедлилось со 160,5% до 82,5%. Китай вводит стимулирующие меры, привлекая осторожных потребителей. Для этого в стране ввели программы обмена машин и сокращения изначального взноса по автомобильным кредитам.

Екатерина Матвеева, финансовый аналитик LBLV