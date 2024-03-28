Блокада границы с Польшей: Где самые большие очереди

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Блокировка границ

«Ситуация не изменилась. По-прежнему это три направления, где польские фермеры продолжают блокировать или полностью ограничивать возможность проезда для грузовых транспортных средств, — Ягодин, Рава-Русская и Угринов. По состоянию на утро сегодня в очередях совокупно на этих трех направлениях около 370 грузовиков, 200 из которых напротив пункта пропуска «Ягодин», — сказал Демченко.

Он добавил, что на пунктах пропуска «Ягодин» и «Рава-Русская» польские фермеры, как и в предыдущие сутки, вообще не пропускают грузовики, следующие из Украины в Польшу.

«Здесь за последний период мы имеем исключительно нулевые показатели пересечения границы», — сказал Демченко.

По его словам, протестующие постоянно меняют свои интересы по пропуску грузов в направлении пункта пропуска «Угринов».

Так 25 марта польская сторона сообщила, что в сторону Польши будут пропускать по одному грузовику в сутки, 26 марта от польских пограничников поступила информация, что протестующие решили пропускать по 3 грузовика в час с 17 часов 27 марта до 9 часов утра 28 марта.

«Где-то так по количественным показателям и происходит, но что будет после 9 часов утра, сложно сказать. Также они пропускают очень мало от пропускной способности пункта пропуска. За минувшие сутки это где-то 90 грузовиков, хотя это самое большое направление, которое может за сутки пропускать 1200−1400 грузовиков в обоих направлениях. Зато у нас есть нулевые показатели от Польши и только 90 грузовиков в сторону Украины», — сказал Демченко.

По его информации, напротив пункта пропуска «Краковец» находится около 700 грузовиков.

«Это направление разблокировано, но его, как видим, как и направление пункта пропуска „Шегини“, где по состоянию на утро 400 грузовиков в очереди, водители выбирают для того, чтобы пересечь границу, потому что здесь есть интенсивное движение в обоих направлениях», — отметил он.