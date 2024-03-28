В Мюнхене открылся «Паспортный сервис» для украинцев

Украинцы за границей теперь смогут оформить украинские документы еще в одном городе Германии. В Мюнхене начинает работу паспортный сервис ГП «Документ». Услуги будут предоставляться в мобильном пункте. Об этом написал в Фейсбуке посол Украины в Германии Алексей Макеев.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

С 28 марта в Мюнхене начинает официально работать мобильный пункт «Паспортный сервис». Услуги по оформлению документов будут предоставляться в 6 специально оборудованных микроавтобусах.

Адрес, куда теперь можно обращаться для оформления паспортов: Мюнхен, Dachauer Straße 122а.

Перечень услуг — такой же, как и в других центрах ГП «Документ». В частности, можно оформить ID-карту или загранпаспорт.

«Оформление загранпаспорта было самой большой и частой проблемой, с которой сталкивались украинские граждане в Германии», — отметил Алексей Макеев.

По его словам, только в 2023 году ГП «Документ» оформило в Германии более 170 тысяч паспортов, ID-карт или водительских удостоверений в паспортных сервисах в Берлине и Кельне.