Убытки иностранных компаний от выхода из россии превысили $107 миллиардов

Корпоративный выход из россии после ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году стоил иностранным компаниям более $107 млрд в виде списаний и потери доходов. Об этом сообщает Reuters.

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Объем убытков иностранных компаний вырос на треть с момента последнего подсчета в августе прошлого года, что подчеркивает масштабы финансового удара по корпоративному миру от агрессии россии.

«Поскольку вторжение россии продолжается на фоне нестабильной военной помощи Запада, а детализация западных режимов санкций растет, компании, которые все еще стремятся выйти из россии, вероятно, столкнутся с дальнейшими трудностями и будут вынуждены соглашаться на большие списания и убытки», — сказал Ян Месси, руководитель отдела корпоративной разведки EMEA, консалтинговой компании по глобальным рискам S-RM.

Москва требует скидки по крайней мере 50% на продажу иностранных активов и постоянно усугубляет требования к выходу компаний, часто принимая номинальные комиссии всего в один рубль.

В этом году продажи принадлежащих Shell, HSBC, Polymetal International и Yandex NV были объявлены на общую сумму почти $10 млрд со скидками до 90%. На минувшей неделе Danone заявила, что получила разрешения регуляторных органов на продажу своих российских активов. При этом французская компания понесла общий ущерб в $1,3 млрд.

Москва уже взяла под временный контроль активы нескольких западных компаний, включая Fortum, Carlsberg, OMV и Uniper.

Около 1 000 компаний уже вышли из россии. Но сотни компаний до сих пор работают в России или приостановили свой бизнес, согласно анализу Йельской школы менеджмента.

В компании, которые все еще работают или ведут бизнес в россии, входят Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever и Reckitt. Другие, включая Intesa Sanpaolo, сталкиваются с бюрократическими препятствиями в попытке уйти.