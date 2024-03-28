Релокация бизнеса: Куда чаще всего переезжают компании

Почти 19 тысяч раз компании сменили свое место регистрации с начала 2022 года. Самым популярным направлением для переезда стал маршрут из Киева в Киевскую область. 173 переехавшие впоследствии вновь вернулись в свой регион. Об этом пишет Опендатабот.

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Куда переезжает бизнес

18944 переезда бизнеса из одного региона в другой были зафиксированы в Украине с начала полномасштабной войны.

Чаще всего переезжают компании в сфере оптовой торговли — 39,4% от общего количества. Также в топ вошли компании в сфере строительства и недвижимости — 6% и 4,4% соответственно.

Чаще предприниматели переезжают из Киева (33,2%) и Днепропетровщины (9,6%), а также из Киевской области (8,5%).

В то же время в эти регионы бизнес чаще всего и переезжает. Так, Киев стал лидером среди регионов, куда переезжают предприятия — почти 28% от общего количества.

Самый популярный маршрут для переезда бизнеса — из Киева в Киевскую область: этот путь выбрали 981 компания. Вторым по популярности стало направление из Киевской области в Киев — 780 бизнесов. Замыкает троицу маршрут из Киева на Днепропетровщину — 779 компаний.

Стоит отметить, что 173 компании переехали, но впоследствии снова вернулись в свой первый регион.

Чаще всего бизнес возвращался в Киев — 59 компаний. Однако 626 предприятий уже неоднократно переезжали, но так и не вернулись в свое родное место регистрации.