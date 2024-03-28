Курс валют на 28 марта: доллар в банках прибавил 4 копейки, а в обменниках 12 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 4 копейки. Евро подешевело на 4 копейки в покупке и не изменилось в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 3 копейки в покупке и 12 копеек в продаже. Курс евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,00−39,49 грн. Евро покупают за 42,31 грн, а продают за 43,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,36−39,47, евро — 42,85−43,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,34−39,37 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,50−42,51 грн/евро.