За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 780 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 439 970 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ
Потери врага за 27 марта: 780 российских оккупантов, 10 танков и 22 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 439970 (+780) человек,
- танков — 6914 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 13237 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 10963 (+32) ед,
- РСЗО — 1021 (+2) ед,
- средства ПВО — 729 (+1) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8590 (+22),
- крылатые ракеты — 2017 (+2),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14595 (+56) ед,
- специальная техника — 1800 (+6)
Источник: Минфин
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