Австрийский концерн Wienerberger продал свои заводы в россии

Австрийский концерн Wienerberger продал два завода по производству кирпича, расположенные во Владимирской области и Татарстане. Об этом пышет РБК.

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Что известно

В головном офисе Wienerberger информацию о сделке подтвердили. Там пояснили, что в связи с геополитической ситуацией компания приняла решение уйти с российского рынка в 2022 году.

Структурирование сделки оказалось очень сложным в условиях постоянно меняющегося законодательства, однако «продажа местного бизнеса российской семейной группе была успешно завершена», отметил представитель Wienerberger.

По его словам, стороны договорились не разглашать цену покупки. С продажей активов завершился Wienerberger с российского рынка, резюмировали в компании.

Справка

В целом у концерна Wienerberger около 200 производственных площадок в 28 странах мира. Он выпускает строительную керамику, в том числе кирпич, блоки, разные виды брусчатки и черепицы. Выручка Wienerberger за прошлый год достигла 4,2 млрд евро, а прибыль после вычета налогов — 334,4 млн евро.