JP Morgan предсказал рост цены барреля Brent до $100 на сокращении добычи

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Что говорят в банке

Решение россии о добровольном дополнительном сокращении добычи нефти во втором квартале может приблизить стоимость нефти Brent к $100 за баррель уже к сентябрю, считают эксперты банка.



Действия россии могут подтолкнуть цены к $90 за баррель Brent уже в апреле, предупредили эксперты. В мае цена может достичь $95 за баррель и приблизиться к $100 за баррель к сентябрю, прогнозируют аналитики JP Morgan. Это будет способствовать сохранению давления на администрацию США в преддверии президентских выборов в стране.



Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE сейчас торгуются вблизи уровня $85 за баррель.

По мнению аналитиков JP Morgan, при таком ожидаемом росте нефтяных котировок цена на бензин в США может подняться до $4 за галлон к маю, что станет самым высоким уровнем с лета 2022 года.



Рост цен на нефть может усилиться, если альянс ОПЕК+ на встрече в июне продлит ограничения нефтедобычи до конца 2024 года, считают в банке.

Аналитики JP Morgan полагают, что в такой ситуации наиболее очевидным механизмом снижения цены и восстановления баланса спроса и предложения в краткосрочной перспективе может стать вывод на рынок нефти из стратегических запасов США в объеме до 60 млн баррелей.

Сокращение добычи

Россия планирует сократить нефтедобычу к концу второго квартала дополнительно на 471 тыс. баррелей в сутки, обнулив ограничения по экспорту нефти и нефтепродуктов. В первом квартале эти ограничения составляли 500 тыс. баррелей в день. Таким образом, по расчетам агентства, к концу второго квартала добыча нефти в стране опустится примерно до 9 млн баррелей в сутки.



С октября 2022 года страны ОПЕК+ ввели квоты на добычу нефти: тогда россия и другие участники объединения договорились снизить добычу на 2 млн баррелей в сутки ниже уровня августа 2022 года. В дальнейшем участники соглашения неоднократно меняли квоты для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.



Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) пройдет 3 апреля. JMMC объединяет крупнейших производителей нефти ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, россию и Объединенные Арабские Эмираты.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ вряд ли внесет какие-либо изменения в политику добычи нефти до следующей встречи в июне, сообщили источники Reuters. Следующая встреча министров стран ОПЕК+ состоится 1 июня 2024 года.