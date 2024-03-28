Reuters узнал о проблемах с платежами за российскую нефть в Китае, ОАЭ и Турции

россия сталкивается с задержкой платежей за нефть и топливо, так как банки Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ужесточили контроль по соблюдению санкций США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. По их данным, иногда задержки достигают нескольких месяцев.

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Что известно

Банки, опасаясь вторичных санкций США, стали требовать от своих клиентов письменных гарантий того, что ни одно физическое или юридическое лицо из американского SDN-листа не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа, уточняет агентство.

В ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank приостановили работу нескольких счетов, связанных с торговлей российскими товарами, сообщили два источника Reuters.

При этом, по данным четырех собеседников агентства, банк Mashreq в ОАЭ, турецкие банки Ziraat и Vakifbank, а также китайские банки ICBC и Bank of China продолжают обрабатывать платежи, но на это уходят «недели или месяцы».

Mashreq отказался от комментариев агентству. Банки FAB и DIB из ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank, китайские ICBC и Bank of China не ответили на просьбы Reuters о комментарии.

Напомним

В конце февраля банкам ОАЭ пришлось усилить проверку платежей, поскольку их попросили предоставить данные американским банкам-корреспондентам и казначейству США, если они проводят транзакции в Китай от имени российского юридического лица, сообщил один из банковских источников агентства.

«Это стало трудно, и даже не из-за долларовых транзакций. Иногда на проведение прямой сделки между юанем и рублем уходят недели», — рассказал агентству один из трейдеров.

В конце 2023 года президент США Джо Байден подписал указ о мерах против иностранных банков и других финансовых учреждений, которые причастны к сделкам, связанным с поставками товаров для российского оборонно-промышленного комплекса в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.

Среди ограничений — запрет на открытие корреспондентских или сквозных счетов в США, блокировка имущества иностранных банков в США. При анонсировании этого указа в Белом доме допустили, что среди мер может быть отключение банков от финансовой системы США в случае поддержки россии.