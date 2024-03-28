В Будапеште продлили бесплатный проезд для беженцев из Украины до 30 сентября 2024 года. Об этом сообщили в Будапештском транспортном центре.
В Будапеште продлили бесплатный проезд для украинских беженцев
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В то же время, с 1 апреля возможность бесплатного проезда для украинских беженцев не будет распространяться на некоторые пригородные автобусы и электричку HÉV в пределах Будапешта.
Как воспользоваться
Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездом, необходимо предъявить один из украинских документов, по которому можно идентифицировать личность:
- паспорт;
- вид на жительство;
- студенческий билет иностранных студентов, обучающихся в Украине;
- любой другой документ по украинскому адресу проживания для других иностранных граждан.
С этими документами можно бесплатно ездить по всему транспорту Будапешта, кроме: экспресса 100E в аэропорт, фуникулера в Будайскую крепость, экскурсионных рейсов и катеров.
Источник: Минфин
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