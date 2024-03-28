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28 марта 2024, 8:52 Читати українською

Чехия ввела санкции против Медведчука

27 марта Чехия расширила перечень санкций против россии. В список ограничений попал бывший украинский народный депутат Виктор Медведчук. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет iROZHLAS .

Чехия сегодня, 27 марта, расширила перечень санкций против РФ.
Фото:epravda

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Что известно

Правительство расширило национальный санкционный список на двух физических и одно юридическое лицо. Речь идет о бывшем украинском народном депутате Викторе Медведчуке, компании «Голос Европы» и пропагандисте Артеме Марчевском.

При чем здесь Медведчук

По словам Фиалы, Медведчук руководил рядом влиятельных сетей в россии и лично связан с диктатором Владимиром Путиным.

«В Чехии компания использует „Голос Европы“, который является юридическим лицом, которое находится в санкционном списке», — сказал он.

Марчевский также участвует в этих мероприятиях. По словам Фиалы, деятельность группы выходит за пределы Чехии и демонстрирует долгосрочные усилия россии по влиянию на демократические процессы в Европе.

Уточняется, что добавленные в список санкций лица стремились повлиять в странах Евросоюза, а затем и в Европарламенте.

Также указывается, что Медведчук тайно финансирует «Голос Европы» и дает указания Марчевскому, фактически управляющему компанией.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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