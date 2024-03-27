К закрытию межбанка курс доллара вырос на 24 копейки в покупке и на 25 копеек в продаже. Евро выросло на 22 копейки в покупке в продаже.
Курс валют на вечер 27 марта: доллар и евро возобновили рост на межбанке
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Открытие 27 марта
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Закрытие 27 марта
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Изменения
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39,10/39,12
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39,34/39,37
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24/25
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42,33/42,35
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42,55/42,57
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22/22
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,00−39,45 грн. Евро покупают за 42,35 грн., а продают за 43,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,33−42,35, евро — 42,85−43,00 грн.
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Источник: Минфин
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