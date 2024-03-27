Курс валют на вечер 27 марта: доллар и евро возобновили рост на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 24 копейки в покупке и на 25 копеек в продаже. Евро выросло на 22 копейки в покупке в продаже.

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Валюта Открытие 27 марта Закрытие 27 марта Изменения доллар 39,10/39,12 39,34/39,37 24/25 евро 42,33/42,35 42,55/42,57 22/22

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,00−39,45 грн. Евро покупают за 42,35 грн., а продают за 43,00 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,33−42,35, евро — 42,85−43,00 грн.

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