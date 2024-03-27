Капитализация MicroStrategy обновила исторический максимум

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По данным портала, фирма занимает 606 место в рейтинге крупнейших компаний в мире по этому показателю.

Также отметим рост стоимости акций MicroStrategy (MSTR). С начала 2024 года прирост составил примерно 200%, на момент написания MSTR торгуется около $1880:

С начала 2023 года цена акций MicroStrategy выросла со $141 до $670,71, тогда эксперты 10x Research назвали их переоцененными.