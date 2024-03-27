В Минприроды посчитали ориентировочный ущерб от удара рф по ДнепроГЭС

Ориентировочный ущерб окружающей среде вследствие удара рф по ДнепроГЭС уже составляет более 140 млн гривен. Об этом Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил в эфире Национального телемарафона «Єдині новини».

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Повреждение ГЭС

В результате массированной ракетной атаки рф 22 марта произошло повреждение ДнепроГЭС. В результате экоинспекторами ДЭИ были зафиксированы засоры почв и пятно нефтепродуктов ориентировочной массой 0,5 тонны.

По словам Стрельца, ситуация стабилизировалась. Ни в одной точке отбора по состоянию на сегодняшний день не фиксируется превышение содержания нефтепродуктов. Специалисты Госэкоинспекции и Госводагентства продолжают осуществлять ежедневный мониторинг состояния водных ресурсов в реке Днепр ниже плотины ДнепроГЭС.

Также во время эфира Руслан Стрелец рассказал об обращении с отходами разрушения, которые образуются в результате постоянных обстрелов россией территории Украины.

Он сообщил, что по всей Украине уже образовалось более 600 тысяч тонн разрушительных отходов.