В Минприроды посчитали ориентировочный ущерб от удара рф по ДнепроГЭС

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2024, 17:10 Читати українською

В Минприроды посчитали ориентировочный ущерб от удара рф по ДнепроГЭС

Ориентировочный ущерб окружающей среде вследствие удара рф по ДнепроГЭС уже составляет более 140 млн гривен. Об этом Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил в эфире Национального телемарафона «Єдині новини».

Ориентировочный ущерб окружающей среде вследствие удара рф по ДнепроГЭС уже составляет более 140 млн гривен.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Повреждение ГЭС

В результате массированной ракетной атаки рф 22 марта произошло повреждение ДнепроГЭС. В результате экоинспекторами ДЭИ были зафиксированы засоры почв и пятно нефтепродуктов ориентировочной массой 0,5 тонны.

По словам Стрельца, ситуация стабилизировалась. Ни в одной точке отбора по состоянию на сегодняшний день не фиксируется превышение содержания нефтепродуктов. Специалисты Госэкоинспекции и Госводагентства продолжают осуществлять ежедневный мониторинг состояния водных ресурсов в реке Днепр ниже плотины ДнепроГЭС.

Также во время эфира Руслан Стрелец рассказал об обращении с отходами разрушения, которые образуются в результате постоянных обстрелов россией территории Украины.

Он сообщил, что по всей Украине уже образовалось более 600 тысяч тонн разрушительных отходов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
27 марта 2024, 17:43
#
Есть поговорка, всё что заработал… Всё отдашь… Если не честно… ето принцип там где я учился… А заведение серьезное…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами