Большинству опрошенных украинцев не нравится идея предоставления доступа налоговой к банковской тайне

Около 63.3% украинцев не поддерживают идею Министерства финансов Украины предоставить доступ налоговым органам в банковскую тайну без решения суда. Поддерживают тем или иным способом предложение 30% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии, сделанного по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

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Так, Национальная стратегия доходов на 2024−2030 годы, которую подготовило Министерство финансов Украины, предлагает отменить запрет на раскрытие налоговым органам банковской тайны о наличии и движении средств на счетах должника (налогоплательщика).

Исследование проводилось с 5 февраля по 4 марта 2024 года. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2008 респондентов в возрасте 18 лет и старше.