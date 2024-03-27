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27 марта 2024, 14:39 Читати українською

Binance будет сотрудничать с украинским сервисом онлайн-покупок Meest Shopping

Платформа Binance вместе с украинским сервисом доставки товаров из интернет-магазинов Европы и США, Meest Shopping, анонсируют партнерство.

Платформа Binance вместе с украинским сервисом доставки товаров из интернет-магазинов Европы и США, Meest Shopping, анонсируют партнерство.►Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто это значитЭто сотрудничество предоставит пользователям Binance и клиентам Meest Shopping уникальные возможности для участия в специальных маркетинговых акциях, которые позволят получить денежные вознаграждения и использовать их для совершения покупок, а также принять участие в розыгрыше ценных подарков.

►Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что это значит

Это сотрудничество предоставит пользователям Binance и клиентам Meest Shopping уникальные возможности для участия в специальных маркетинговых акциях, которые позволят получить денежные вознаграждения и использовать их для совершения покупок, а также принять участие в розыгрыше ценных подарков.

Партнерство между Binance и Meest Shopping демонстрирует открытость традиционной индустрии к криптовалютам, предлагая идею использования криптовалюты в качестве дополнительного инструмента в программах лояльности.

Справка

Meest Shopping — сервис доставки покупок из интернет-магазинов Европы и США, не имеющих прямой доставки в Украину. Благодаря сервису украинцы могут получать онлайн-покупки из 11 стран мира. Meest Shopping входит в группу компаний Meest, которая также объединяет Meest ПОЧТА, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA и Meest Canada.

Источник: Минфин
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