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27 марта 2024, 14:15 Читати українською

Украина на сегодня запланировала импорт электроэнергии из пяти стран

27 марта в течение суток Украина запланировала импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общий объем 12802 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1537 МВт. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

27 марта в течение суток Украина запланировала импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.

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Ситуация в энергосистеме

Как отмечают в «Укрэнерго», во всех пострадавших городах полностью питается критическая инфраструктура, частично возобновлена работа электротранспорта.

Также восстановлена возможность подачи электроэнергии сетями облэнерго для всех потребителей, обесточенных вследствие ракетных и дроновых атак россиян на энергообъекты. Но на подстанциях «Укрэнерго», которые передают электроэнергию от электростанций в сети облэнерго, повреждено тяжелое высокотехнологичное оборудование, замена которого требует времени. Поэтому высоковольтные сети не могут передавать большие объемы электроэнергии, необходимые для покрытия всех потребностей потребителей.

Поэтому в наиболее пострадавших регионах потребители получают электроэнергию очередями — то есть действуют графики почасовых отключений (ГПО).

Где применены ограничения потребления

В настоящее время ограничения потребления применены в:

  • Харьковской области
  • Одесской области

В Хмельницкой области и Кривом Роге пока ограничений нет.

Но при росте потребления Диспетчерский центр «Укрэнерго» будет вынужден применить меры к ограничению потребления.

Ракетная атака

22 марта россия осуществила наиболее массовую атаку на энергосистему, попав, в частности, несколькими ракетами в ДнепроГЭС, повредив ТЭС, ПС, магистральные и распределительные сети. Почти в половине областей Украины 22 марта пришлось ограничивать поставки электричества.

Источник: Минфин
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