МВФ примет участие в регулировании в Украине рынка капитала

Международный валютный фонд в обновленной программе в рамках механизма расширенного финансирования EFF, в частности, определил меры по улучшению урегулирования рынка виртуальных активов. В МВФ отметили, что действующая законодательная база для виртуальных активов может создавать риски ценовой стабильности и эффективности монетарной трансмиссии. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Как отмечается в релизе до конца декабря 2024 года Национальный банк и НКЦБФР, при технической помощи МВФ и после консультаций с его сотрудниками должны совместно подготовить обновленный вариант законодательства о регулировании рынка виртуальных активов и согласовать его с лучшими международными практиками.

Также до конца декабря 2024 г. НКЦБФР должна подготовить проект требований к капиталу финансовых посредников, который должен соответствовать законодательству ЕС.

Кроме того, во исполнение Национальной стратегии доходов Украина должна также определить принципы налогообложения виртуальных активов. Они должны быть согласованы с правилами ЕС, в частности с учетом обмена информацией и инициатив Глобального форума ОЭСР. Эта работа будет поддержана технической помощью со стороны FAD МВФ и других международных партнеров по развитию.