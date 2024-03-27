Samsung отказалась работать с банковскими картами «Мир»

Сервис Samsung Pay объявил о прекращении работы с российской платежной системой «Мир». Добавление и использование ее карт в приложении будет недоступно с 3 апреля. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

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Что известно

«При этом функционал добавления и использования клубных карт/карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений», — говорится в официальном заявлении компании.

Кроме того, из приложения будут удалены все ранее добавленные карты «Мир». Оплата проезда в общественном транспорте с помощью Samsung Pay также будет недоступна (через приложение до сих пор можно было платить в метро москвы, помимо этого существовала возможность выпуска виртуальной карты «Тройка»).

Напомним

Южнокорейская компания Samsung прекратила официальные поставки своих товаров в россию и остановила производство бытовой техники в стране после начала войны в Украине.

В феврале оператор «Мира» — Национальная система платежных карт (НСПК) — попал под блокирующие санкции США. В обосновании говорилось, что она помогает россии обходить уже действующие ограничения и сохранять связь с международной финансовой системой. Теперь сотрудничество с НСПК грозит вторичными санкциями тем организациям, которые решатся его сохранить.

НСПК была создана в 2014 году после введения санкций за аннексию Крыма на случай проблем с международными платежными системами. 100% компании принадлежит Банку россии.

После санкций США работать с картами «Мир» отказались крупные банки ряда стран. Например, это сделали банки Армении, а также казахстанские Bereke Bank и «Фридом Финанс». Помимо этого, приняла меры китайская платежная система UnionPay: за пределами россии перестали работать кобейджинговые карты «МИР-UnionPay».