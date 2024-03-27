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27 марта 2024, 12:38 Читати українською

Соцсеть Трампа вышла на биржу

Соцсеть кандидата в президенты США Дональда Трампа успешно дебютировала на бирже, ее оценили в $8 млрд. Акции Trump Media & Technology Group в первый день торгов на Nasdaq подорожали на 16%. Об этом пишет Reuters.

Соцсеть кандидата в президенты США Дональда Трампа успешно дебютировала на бирже, ее оценили в $8 млрд.

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Дебют состоялся путём слияния с компанией-оболочкой Digital World Acquisition Corp. За первый день ее акции подорожали до $57,99.

На максимуме стоимость Trump Media & Technology Group превышала $79 за акцию. Они торгуются под тикером DJT — Дональд Дж. Трамп.

Трамп создал собственную соцсеть Truth Social после того, как его забанили в Facebook и Twitter после беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года. Впоследствии Трампа разблокировали в обеих соцсетях, но он решил остаться в Truth Social.

Трампу принадлежит почти 60% акций компании, его доля сейчас оценивается примерно в $4,6 млрд.

CNN пишет, что рыночная капитализация Trump Media & Technology Group очевидно завышена: компания сжигает деньги, терпит убытки, а его основной продукт Truth Social теряет пользователей.

«Не похоже, что этот бизнес станет крупной и прибыльной компанией. Я вполне уверен, что цена в конце концов упадет до $2 за акцию и может опуститься даже ниже, если компания потратит деньги, полученные от слияния», — сказал профессор финансов бизнес-школы Университета Флориды Джей Риттер.

Он сравнил успешный дебют соцсети Трампа с «мемными» акциями, которые росли во время пандемии коронавируса только из-за интереса со стороны розничных трейдеров.

Ежемесячная аудитория Truth Social — всего 494 000 активных пользователей. Это в 150 раз меньше, чем у X (75 млн), и в 290 раз меньше, чем у Facebook (142 млн). Даже недавно созданная соцсеть Threads имеет в десять раз больше пользователей, чем Truth Social.

Однако главная проблема компании — то, что ее будущее неразрывно связано с одним человеком. «Трамп — глава правления, основной акционер и самый популярный пользователь. Это один человек, и ему 77 лет», — сказал Мэтью Кеннеди, старший стратег инвестбанка Renaissance Capital.

Источник: Минфин
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