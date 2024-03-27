Отток средств из KuCoin, в Португалии ограничат работу Worldcoin: что нового на крипторынке

Приток средств в споте биткоин-ETF вырос почти до $418 миллионов

26 марта 2024 года чистый суточный приток капитала в споте биткоин-ETF составил $417,98 млн, согласно SoSo Value. Отметим, что положительная тенденция продолжается второй день подряд. 25 марта приток средств составил более $15 млн, а в период с 18 по 22 марта фиксировались оттоки.

Согласно данным, первое место по притоку капитала занял криптофонд Fidelity Wise Origin (FBTC) от компании Fidelity. Он прибавил к своему балансу $279,10 млн, а объем средств под управлением достиг отметки в $7,49 млрд.

На втором месте находится iShares Bitcoin Trust (IBIT) с показателем в $162,16 млн, на третьем — криптофонд ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) — $73,60 млн. Остальные биткоины-ETF суммарно получили $115,45 млн.

Следует отметить, что уже традиционно выделяется спотовый биткоин-ETF инвестиционной фирмы Grayscale Investments. 25 марта отток средств из Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) составил $212,33 млн. Всего из фонда вывели $14,36 млрд с момента запуска продукта.

Отток средств с биржи KuCoin составил $882 млн на фоне обвинений Минюста США

Криптовалютная биржа KuCoin столкнулась со значительным оттоком капитала, по данным портала Nansen. Это произошло после того, как федеральные прокуроры и Комиссия по торговле сырьевые товары и фьючерсы США (CFTC) предъявили ряд обвинений компании и ее учредителям.

За последние сутки общий объем выведенных со счетов биржи средств превысил $882 млн. Приток капитала составил 99 млн. Таким образом, чистый отток средств составил $783 млн. Данные охватывают сети Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom и Polygon.

«Учитывая прошлые инциденты, мы ожидаем, что любые масштабные регулятивные меры приведут к резкому оттоку средств. Однако пока биржа может удерживать депозиты клиентов и средства в соотношении 1:1, и остается платежеспособной даже в условиях такого стресса», — отметил руководитель отдела коммуникаций компании Nansen Мартин Ли.

Аналитики отмечают, что, несмотря на значительный объем выведенных средств, компания имеет резервы в размере $5,1 млрд. Биржа имеет на своем балансе 6277 BTC и 99 359 ETH, по данным CryptoQuant. Эксперты говорят, что у компании достаточно большой «запас прочности».

Движение средств активизировалось после того, как власти США обвинили KuCoin и его соучредителей Чун Гана (Chun Gan) и Ке Танга (Ke Tang) в нарушении закона «О банковской тайне». Компанию и предпринимателей также подозревают в участии в процессах по отмыванию денег, обмане инвесторов и незарегистрированной деятельности.

По мнению правоохранителей, за время работы KuCoin получила более $5 млрд. и перевела свыше $4 млрд. преступных и подозрительных средств. Прокуратура выдвинула обвинение по нескольким пунктам соучредителям фирмы, а также связанным с ней юридическим лицам. За каждым из них предусмотрен срок от пяти до десяти лет.

Регулятор Португалии ограничит работу Worldcoin на 90 дней.

Национальная комиссия по защите данных Португалии (CNPD) приняла решение о временном ограничении работы Worldcoin сроком на 90 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет регулятора.

Согласно заявлению комиссия намерена запретить сбор биометрических данных проектом Worldcoin через устройства Orb. По данным CNPD, такое решение было принято для «защиты прав граждан, в том числе несовершеннолетних». В сообщении говорится, что принятые меры вступают в силу немедленно и до завершения расследования, начатого 8 марта 2024 года.

Регулятор заявил, что за последний месяц он получил десятки жалоб на несанкционированный сбор данных с помощью Orb. Жители Португалии обвинили проект в «нехватке предоставленной информации, невозможности стереть данные или отозвать согласие». В отчете говорится, что более 300 000 португальцев предоставили Worldcoin свои биометрические данные.

Специалист по защите данных Worldcoin Foundation Янник Прейвиш заявил, что организация полностью соблюдает все законы и правила, регулирующие сбор и передачу биометрических данных.

«Worldcoin с уважением относится к роли и обязанностям органов по защите данных в Португалии. В отчете CNPD мы впервые получили информацию по многим вопросам, в частности, сообщение о регистрации несовершеннолетних», — сказал Прейвиш.

Лондонская фондовая биржа начнет торговлю криптовалютными ETN в мае 2024 года

28 мая 2024 года Лондонская фондовая биржа (LSE) начнет торговлю биржевыми нотами (ETN) на биткоине и Ethereum. Эмитенты ETN должны подготовить соответствующую документацию к 15 апреля 2024 г., говорится в заявлении биржи.

Представленный LSE документ содержит ряд требований к эмитентам, включая подготовку подробного плана и получение разрешения от Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA). По данным биржи, торговля криптовалютными ETN будет доступна только профессиональным инвесторам.

«Выбрав дату 28 мая, мы приняли во внимание, что эмитентам понадобится время для соответствия требованиям, подробно описанным в информационном бюллетене. Криптовалютные ETN, допущенные к торговле на LSE, подходят только профессиональным трейдерам», — говорится в сообщении.

ETN — это типы необеспеченных долговых ценных бумаг, которые отслеживают базовый индекс активов и торгуются на фондовом рынке. Таким образом, криптовалютные ETN позволят инвесторам торговать ценными бумагами, отражающими эффективность криптоактивов на бирже.