Курс валют на 27 марта: доллар в банках потерял 5 копеек, евро — 8 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара по покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подешевело на 8 копеек в покупке и не изменилось в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 5 копеек в покупке и 2 копейки в продаже. Курс евро не изменился в покупке и подешевел на 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,00−39,50 грн. Евро покупают за 42,32 грн, а продают за 43,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,30−39,42, евро — 42,80−43,00 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,10−39,12 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,33−42,35 грн/евро.