Поставки iPhone в Китай упали на 33%

Поставки iPhone в Китае в феврале упали примерно на 33% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Bloomberg.

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Февральское падение — это уже второй месяц подряд, когда объемы поставок снижаются. По данным Китайской академии информационно-коммуникационных технологий, в январе компания отгрузила около 5,5 млн единиц, что примерно на 39% меньше телефонов, чем в предыдущем году.

Общий китайский рынок смартфонов также сократился почти на треть в феврале. Аналитики все еще прогнозируют рост в течение года, но ожидают, что продажи iPhone продолжат ухудшаться.