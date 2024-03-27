Украинский стартап OneNotary, помогающий американским нотариусам удостоверять документы онлайн, объявил о закрытии раунда серии A на сумму $5 млн и начале партнерства с DocuSign, говорится в сообщении компании.
Украинский стартап OneNotary привлек $5 млн
Предыдущие инвестиции — $1,75 млн от ряда украинских и международных фондов — стартап привлек в начале 2022-го. Тогда средняя оценка такого раунда колебалась в пределах $10−15 млн.
С новым финансированием оценка OneNotary ближе к $20−25 млн, сообщил Forbes Ukraine источник.
Раунд возглавила компания Jackson Square Ventures с участием основателя DocuSign Тома Гонсера, а также существующих инвесторов DocuSign Ventures, GoodPaper Ventures, Digital Future, The LegalTech Fund и u.ventures.
Привлеченные средства будут направлены на маркетинг и продажи, укрепление партнерских отношений и дальнейшее развитие набора OneNotary.
DocuSign и OneNotary заключили официальное партнерство для интеграции OneNotary в линейку нотариальных решений DocuSign. Интеграция будет запущена в начале этого лета.
Напомним
Продукты OneNotary используют десятки тысяч нотариусов и клиентов США. За последний год компания увеличила доход, а рынок ее нотариусов по всей стране вырос до более чем 30 тысяч.
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