Украинский стартап OneNotary привлек $5 млн

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Предыдущие инвестиции — $1,75 млн от ряда украинских и международных фондов — стартап привлек в начале 2022-го. Тогда средняя оценка такого раунда колебалась в пределах $10−15 млн.

С новым финансированием оценка OneNotary ближе к $20−25 млн, сообщил Forbes Ukraine источник.

Раунд возглавила компания Jackson Square Ventures с участием основателя DocuSign Тома Гонсера, а также существующих инвесторов DocuSign Ventures, GoodPaper Ventures, Digital Future, The LegalTech Fund и u.ventures.

Привлеченные средства будут направлены на маркетинг и продажи, укрепление партнерских отношений и дальнейшее развитие набора OneNotary.

DocuSign и OneNotary заключили официальное партнерство для интеграции OneNotary в линейку нотариальных решений DocuSign. Интеграция будет запущена в начале этого лета.

Напомним

Продукты OneNotary используют десятки тысяч нотариусов и клиентов США. За последний год компания увеличила доход, а рынок ее нотариусов по всей стране вырос до более чем 30 тысяч.