Укрпочта выпустит марку, посвященную городу Ахтырка (фото)

27 марта Укрпочта представит новую почтовую марку «Города Героев. Ахтырка». На марке изображено разрушенное в результате вражеского удара здание Ахтырского городского совета.

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Подробности

Погашения специальными штемпелями «Первый день» состоятся в киевском главпочтамте (01001) и в городе Ахтырка Сумской области (отделение 42706).

Одновременно с введением в обращение почтовой марки в Ахтырке вводится в действие специальный почтовый штемпель с переводной датой «Город Героев. Ахтырка. 42706».

Тираж марки — 1 080 000 экземпляров. Номинал марки U = 15,00 грн (соответствует тарифу на пересылку внутренних простых писем без объявленной ценности массой до 50 г и почтовых карт.

Тираж конверта «Первый день» — 40 000 экземпляров, карточки — 50 000 экземпляров, папки — 400 экземпляров. Художник почтового блока, конвертов и штемпеля «Первый день» — Владимир Таран.

Напомним

Чествуя города-герои, Укрпочта уже презентовала 4 почтовых выпуска — «Херсон — это Украина!», «Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель» и «Города Героев. Харьковщина».