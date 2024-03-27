За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1030 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 439190 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 26 марта: 1030 российских оккупантов, 11 танков и 25 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около/ about 439190 (+1030) человек,
- танков — 6904 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 13216 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 10931 (+27) ед,
- РСЗО — 1019 (+0) ед,
- средства ПВО — 728 (+1) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8578 (+25),
- крылатые ракеты — 2015 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14539 (+41) ед,
- специальная техника — 1794 (+5)
Источник: Минфин
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