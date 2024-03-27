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27 марта 2024, 8:56 Читати українською

Глава Минцифры анонсировал новые сервисы в «Дие». Что будет доступно украинцам

В приложении «Дия» уже в ближайшее время заработает кабинет пациента с push-сообщениями, затем появятся услуги для ветеранов. Об этом министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров рассказал в эфире телемарафона, передает Forbes.

В приложении «Дия» уже в ближайшее время заработает кабинет пациента с push-сообщениями, затем появятся услуги для ветеранов.

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Что известно

«В скором времени мы запустим кабинет пациента и медицинские push-сообщения в „Дии“. Это важно с точки зрения сохранения персональных данных в медицинской системе», — сказал вице-премьер.

Он также напомнил, что Минцифры работает над запуском услуги женитьбы онлайн.

«Это такие первые важные нотариальные действия, которые будут совершаться благодаря «Дии», — отметил Федоров.

Кроме того, в скором времени в приложении может появиться возможность растаможки авто.

«Мы ждем только голосования в парламенте, это важный антикоррупционный законопроект», — отметил Федоров.

Также Минцифры работает над запуском услуг для ветеранов.

«Услуги для ветеранов — мы над этим активно работаем… и „Дия. Подпись“ для юридических лиц. Это все, что мы скоро запустим», — заверил глава Минцифры.

Источник: Минфин
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