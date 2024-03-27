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27 марта 2024, 9:17 Читати українською

Canva купила разработчика дизайнерского софта Affinity, чтобы конкурировать с Adobe

Платформа веб-дизайна Canva приобрела разработчика дизайнерского софта Affinity, чтобы конкурировать с Adobe, лидирующей в индустрии цифрового дизайна. Об этом сообщает The Verge.

Платформа веб-дизайна Canva приобрела разработчика дизайнерского софта Affinity, чтобы конкурировать с Adobe, лидирующей в индустрии цифрового дизайна.
Фото: canva.com

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Canva получает право собственности на Affinity Designer, Photo и Publisher — три популярных творческих приложения для Windows, Mac и iPad, которые предоставляют функции, подобные программному обеспечению Adobe Illustrator, Photoshop и InDesign соответственно.

Официально сумма сделки не разглашается, но Bloomberg сообщает, что она оценивается в «несколько сотен миллионов фунтов стерлингов».

Покупка имеет смысл, поскольку австралийская компания пытается привлечь больше творческих профессионалов. По состоянию на январь этого года платформа дизайна Canva привлекала ежемесячно около 170 млн. пользователей по всему миру.

«Это много людей, которые, вероятно, не используют эквивалентное программное обеспечение Adobe, например Express, но, в отличие от Adobe, Canva не имеет собственных дизайнерских программ, предназначенных для творческих профессионалов, таких как иллюстраторы, фотографы и видеоредакторы», — пишет издание.

Согласно данным Canva, программами Affinity пользуются более 3 млн пользователей во всем мире — это лишь доля пользователей Adobe, но здесь нельзя недооценивать Affinity.

Решение сделать свои приложения Affinity одноразовой покупкой без постоянной платы за подписку принесло лояльную базу поклонников, особенно среди творческих людей, активно ищущих альтернативы экосистеме дизайна Adobe на основе подписки.

В интервью изданию Sydney Morning Herald соучредитель Canva Кэмерон Адамс сказал, что программы Affinity останутся отделены от платформы Canva, но со временем следует ожидать некоторых небольших интеграций.

Благодаря Affinity и ее 90 сотрудникам в Великобритании Canva имеет больше возможностей конкурировать с Adobe на широком рынке творческого программного обеспечения.

А учитывая, насколько привлекательна для творческих людей платформа Canva, ориентированная на простоту, она может иметь реальный шанс переманить профессионалов, уставших наполнять карманы Adobe.

Canva

Основанная около десяти лет назад, Canva приобрела семь компаний в Европе, включая стартап в области визуального искусственного интеллекта Kaleido.ai, а также Pexels и Pixabay. В 2023 году Canva открыла свою европейскую штаб-квартиру в Лондоне.

Источник: Минфин
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