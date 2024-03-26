К закрытию межбанка курс доллара упал на 17 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже. Евро упало на 17 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 26 марта: доллар и евро на межбанке пошли вниз
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Открытие 26 марта
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Закрытие 26 марта
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Изменения
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39,27/39,30
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39,10/39,12
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17/18
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42,57/42,60
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42,40/42,40
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17/20
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,05−39,50 грн. Евро покупают за 42,40 грн., а продают за 43,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,25−39,40, евро — 42,80−43,01 грн.
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Источник: Минфин
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