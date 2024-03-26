Кабмин одобрил законопроект о возобновлении среднесрочного планирования для местных бюджетов

Сегодня, 26 марта, Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, направленный на усовершенствование бюджетного планирования на местном уровне. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«Этот шаг направлен на восстановление среднесрочного планирования и адаптацию бюджетных норм в соответствии с актуальными потребностями общин и вызовов, с которыми сталкивается страна», — говорится в сообщении.

Основные положения проекта сосредоточены на:

Восстановление среднесрочного планирования бюджетов общин, что поможет им лучше прогнозировать и управлять имеющимися финансовыми ресурсами;

Поддержку регионов, восстанавливаемых после разрушений и оккупации, обеспечивая им необходимую гибкость в бюджетном планировании;

Расширение возможностей местных общин для привлечения финансирования через заимствования и гарантии с целью стимулирования экономического развития и инвестиций.

Такие изменения направлены на повышение эффективности управления местными финансами, стабилизацию экономического развития на местном уровне и усиление социальной поддержки граждан.