Неизвестный пользователь менее чем за два часа превратил $35 000 в $8,9 млн с помощью токена cat in a dogs world (MEW). На это обратили внимание аналитики Lookonchain, пишет Forklog.
Трейдер за два часа получил $8,9 млн на «кошачьем» токене MEW
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26 марта трейдер потратил 178,2 SOL ($35 000) на покупку 4,41 млрд MEW.
За несколько часов стоимость «кошачьего» токена выросла до $8,9 млн, в 255 раз. Таким образом, нереализованная прибыль составила около $8,89 млн.
Crazy! 😱— Lookonchain (@lookonchain) 26 марта, 2024
Этот парень turned $35K до $8.9M в общей сложности 2 hours!
He spent 178.2 $SOL ($35K) к покупке 4.41B $MEW ~2 hours ago.
And the 4.41B $MEW is worth $8.9M на данный момент, с несостоявшимся ходом ~$8.89M and gain of 255x! https://t.co/5X0iok8J9b pic.twitter.com/vdpwKBlOUh
Источник: Минфин
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