Трейдер за два часа получил $8,9 млн на «кошачьем» токене MEW

Неизвестный пользователь менее чем за два часа превратил $35 000 в $8,9 млн с помощью токена cat in a dogs world (MEW). На это обратили внимание аналитики Lookonchain, пишет Forklog.

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26 марта трейдер потратил 178,2 SOL ($35 000) на покупку 4,41 млрд MEW.

За несколько часов стоимость «кошачьего» токена выросла до $8,9 млн, в 255 раз. Таким образом, нереализованная прибыль составила около $8,89 млн.