SWIFT готовится к интеграции цифровых валют центробанков

Международная система SWIFT объявила о планах запуска платформы для цифровых валют центробанков (CBDC). Об этом сообщает Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

SWIFT успешно завершил 6-месячное тестирование платформы с участием 38 членов группы центральных банков, коммерческих банков и расчетных платформ.

Платформа фокусируется на обеспечении взаимосовместимости CBDC разных стран, даже если они построены на разных базовых технологиях. Это поможет минимизировать риски фрагментации платежной системы.

Систему можно использовать для сложных торговых и валютных платежей. Ее автоматизация может значительно ускорить и удешевить эти процессы.

Большинство центральных банков мира (около 90%) исследуют возможность выпуска цифровых версий своих валют.

Некоторые страны, такие как Багамские острова, Нигерия и Ямайка, уже запустили CBDC. Китай также продвинулся в тестировании электронного юаня. Европейский центральный банк разрабатывает цифровой евро.