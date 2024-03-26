В Польше главу центробанка хотят отдать под трибунал

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 марта 2024, 17:45 Читати українською

В Польше главу центробанка хотят отдать под трибунал

Депутаты польского Сейма во вторник, 26 марта, подали ходатайство о привлечении к ответственности главы Национального банка Адама Глапинского к ответственности перед Государственным трибуналом (суд о нарушениях конституции для высших чиновников). Как сообщает PAP, под ним подписалось более 190 депутатов коалиции, процедура может длиться от шести до 12 месяцев.

Депутаты польского Сейма во вторник, 26 марта, подали ходатайство о привлечении к ответственности главы Национального банка Адама Глапинского к ответственности перед Государственным трибуналом (суд о нарушениях конституции для высших чиновников).

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Глапинского назначила на должность предыдущая власть — партия «Право и справедливость». Новое коалиционное правительство во главе с Дональдом Туском считает, что Глапинский злоупотреблял своими полномочиями — пытался помочь ПиС победить на выборах в октябре 2023 года. За месяц до выборов польский центробанк снизил процентные ставки на 0,75 п.п., хотя инфляция в стране оставалась на двухзнаковом уровне. Новая польская коалиция назвала такой шаг политически мотивированным.

В ходатайстве депутатов перечисляют еще семь обвинений, в частности косвенное финансирование бюджетного дефицита путем покупки облигаций государственного казначейства, вмешательство в валютный рынок без согласования с правлением центробанка, политизация центрального банка, выделение себе квартальных премий, введение министра финансов в заблуждение при подготовке проекта бюджета.

Обращение депутатов должно рассмотреть конституционный комитет Сейма. Если заявка отвечает всем требованиям, у Глапинского будет 30 дней для подачи письменных объяснений.

Читайте также: МВФ предостерегает о рисках политического вмешательства в работу центробанков

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 82845392, antonov3765 и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами