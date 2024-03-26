В Польше главу центробанка хотят отдать под трибунал

Депутаты польского Сейма во вторник, 26 марта, подали ходатайство о привлечении к ответственности главы Национального банка Адама Глапинского к ответственности перед Государственным трибуналом (суд о нарушениях конституции для высших чиновников). Как сообщает PAP, под ним подписалось более 190 депутатов коалиции, процедура может длиться от шести до 12 месяцев.

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Глапинского назначила на должность предыдущая власть — партия «Право и справедливость». Новое коалиционное правительство во главе с Дональдом Туском считает, что Глапинский злоупотреблял своими полномочиями — пытался помочь ПиС победить на выборах в октябре 2023 года. За месяц до выборов польский центробанк снизил процентные ставки на 0,75 п.п., хотя инфляция в стране оставалась на двухзнаковом уровне. Новая польская коалиция назвала такой шаг политически мотивированным.

В ходатайстве депутатов перечисляют еще семь обвинений, в частности косвенное финансирование бюджетного дефицита путем покупки облигаций государственного казначейства, вмешательство в валютный рынок без согласования с правлением центробанка, политизация центрального банка, выделение себе квартальных премий, введение министра финансов в заблуждение при подготовке проекта бюджета.

Обращение депутатов должно рассмотреть конституционный комитет Сейма. Если заявка отвечает всем требованиям, у Глапинского будет 30 дней для подачи письменных объяснений.

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