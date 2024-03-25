МВФ предостерегает о рисках политического вмешательства в работу центробанков

Руководитель МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула важность независимости руководителей центральных банков, ведь возрастают риски политического вмешательства в их работу и кадровые назначения. Об этом говорится в блоге на сайте Фонда.

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Сейчас руководители центробанков сталкиваются с давлением по снижению процентной ставки, даже если это может быть опасно, отметила Георгиева.

«Независимые руководители центральных банков успешно справились с пандемией COVID-19, применив гибкие монетарные политики. Исследования МВФ показывают, что центральные банки с высоким уровнем независимости лучше сдерживания инфляции», — пишет руководитель МВФ.

Она также добавила, что независимость центрального банка — это залог ценовой стабильности, а ценовая стабильность — это залог долгосрочного экономического роста.

Георгиева подчеркивает, что независимость и мощное управление означает, что руководители центральных банков должны иметь контроль над бюджетами и персоналом. «Их нельзя увольнять за политические убеждения или действия в рамках законных полномочий. В то же время они должны быть подотчетны и прозрачны в своей работе».